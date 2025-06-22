الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

اليوم، نظر الطعن على قرار الأعلى للإعلام لإلغاء التحليل التحكيمي

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، فى مجلس الدولة اليوم الأحد، الطعن المقدم من المحامي محمد رشوان، بشأن إلغاء الفقرة التحكيمية من البرامج الرياضية وتحديد مدتها بـ90 دقيقة.


 

القرار يمثل مخالفة صريحة للدستور

وجاء في الدعوى أن القرار يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري، وانتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير المكفولة بنصوصه.

وأشارت إلى أن الحالة التي آل إليها التحكيم المصري بعد صدور القرار تدل على أنه لم يُحقق تحسنًا بل أدى إلى نتائج عكسية.


وأضافت الدعوى أن تحديد مدة البرامج الرياضية بـ90 دقيقة يضر باقتصاد كرة القدم، ويؤثر سلبًا على سوق الإعلانات والرعاة، ويمثل تراجعًا عن المسار المتبع عالميًا في تغطية الأنشطة الرياضية.

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