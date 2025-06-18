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حوادث

مجلس الدولة يطالب أصحاب الطعون باستلام أصول المستندات في الدعاوى المحفوظة

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود، قرارا، طالب فيه المدعين وأصحاب الطعون بإستلام أصول المستندات في الدعاوى المنتهية والموجودة بالحفظ، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 10 يوليو القادم، ولمدة ثلاثة أشهر.

استلام أصول المستندات في الدعاوى المحفوظة 

وجاء بالقرار أنه يتعين على المدعين في الدعاوى أو الطعون التي مر عليها خمس سنوات، ضرورة استلام أصول المستندات المقدمة منهم، والموجودة بوحدات الحفظ المختلفة بمجلس الدولة.

وفي حالة عدم استلامها في الموعد المحدد سوف يتم اتخاذ "إجراءات الدشت" لهذه المستندات.

واشتمل القرار على أصول المستندات في الدعاوى التى تم الحكم فيها ووضعت بأماكن الحفظ المختلفة بمجلس الدولة.

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