الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، نظر الطعن على قرار الأعلى للإعلام بشأن إلغاء التحليل التحكيمي

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، فى مجلس الدولة غدا الأحد، الطعن المقدم من المحامي محمد رشوان، بشأن إلغاء الفقرة التحكيمية من البرامج الرياضية وتحديد مدتها بـ90 دقيقة.

 

القرار يمثل مخالفة صريحة للدستور

وجاء في الدعوى أن القرار يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري، وانتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير المكفولة بنصوصه.

وأشارت إلى أن الحالة التي آل إليها التحكيم المصري بعد صدور القرار تدل على أنه لم يُحقق تحسنًا بل أدى إلى نتائج عكسية.


وأضافت الدعوى أن تحديد مدة البرامج الرياضية بـ90 دقيقة يضر باقتصاد كرة القدم، ويؤثر سلبًا على سوق الإعلانات والرعاة، ويمثل تراجعًا عن المسار المتبع عالميًا في تغطية الأنشطة الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إلغاء التحليل التحكيمي البرامج الرياضية مجلس الدولة قرار الأعلى للإعلام لإلغاء التحليل التحكيمي

مواد متعلقة

القبض على سائق توك توك بتهمة قتل زميله بالأميرية بسبب أولوية المرور

بعد 32 ساعة بحثا، انتشال جثمان طفل من أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة

"أيوه أنا هنا"، استغاثة والد الطفلة حور من تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة (فيديو)

السيطرة على حريق نشب في محلات تجارية بشارع فيصل

استخراج جثة طليق البلوجر لولا من تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة

بسبب ارتداء حذاءه، القبض على صاحب جراج بتهمة قتل عامل في منشأة ناصر

مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة في حادث دهس على محور المشير

جهود مكثفة لاستخراج 4 مفقودين أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة (صور)

الأكثر قراءة

حجز زوجة حسام حسن على ذمة قضية ضرب مدرب المنتخب

مسئولون من مجلس الأمن القومي الأمريكي يتوافدون على البيت الأبيض للقاء ترامب

المشدد 10 سنوات لسائق "قطار طوخ" وتغريمه 9.5 مليون جنيه

متحدث «الوعد الصادق 3» للإسرائيليين: اهربوا من مستنقع نتنياهو فموتكم محتوم

بعد غيبوبة استمرت 3 سنوات، نقابة الأطباء تنعى الطبيبة نشوى بدوي شهيدة الواجب

الحرب الإيرانية الإسرائيلية، رسائل حاسمة من السيسي للرئيس الإيراني

الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الرئيس الإيراني للسيسي: نثمن المواقف المصرية الحكيمة الهادفة لاستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط

خدمات

المزيد

أسعار سيارات شانجان إيدو بلس موديل 2026 بالسوق المصرية

مع قرب فتح الباب، الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 21-6-2025

أسعار هواتف المحمول الأقل من 10 آلاف جنيه في السوق المصرية

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصاروخ في المنام وعلاقتها بتلقي أخبار صادمة

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: الموجة الجديدة تضم عددا كبيرا من المسيرات تستهدف شمال وجنوب الأراضي المحتلة