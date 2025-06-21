أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع ٧٠١٦ في وظيفة معلم مساعد مادة العلوم لمرحلة التعليم الأساسي “الابتدائي – الإعدادي” بجميع محافظات الجمهورية، ويزداد البحث عن الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة.

واشترط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة.

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة

ومن خلال السطور التالية نستعرض، الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة.

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة

وعن الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة فهي كما يلي:



ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما

ـ الحصول على مؤهل عال

ـ التقدير مقبول

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة

وعن المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة تشمل ما يلي:

*مؤهل عال- تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص علوم

*مؤهل عال- تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص علوم إنجليزي

*مؤهل عال- علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص علوم

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص علوم إنجليزي

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص علوم

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص علوم إنجليزي

*مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص علوم

*مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص علوم إنجليزي

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة، فيتو

الأوراق المطلوبة المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة

وعن الأوراق المطلوبة المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة تشمل ما يلي:

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

*إفادة معتمدة من المدرسة والإدارة التعليمية بقيامه بالعمل لديهم بنظام الحصة

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