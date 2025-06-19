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الإعلان عن 7016 وظيفة معلم مساعد مادة "العلوم"، اعرف الشروط وموعد التقديم

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو
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أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع ٧٠١٦ في وظيفة معلم مساعد مادة العلوم لمرحلة التعليم الأساسي “الابتدائي – الإعدادي” بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من يوم 6 حتى 19 من شهر يوليو المقبل على موقع البوابة أيضا.

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.
 

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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التربية والتعليم والتعليم الفني المهندس حاتم نبيل المركزي للتنظيم والادارة محافظات الجمهورية موقع بوابة الوظائف الحكومية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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