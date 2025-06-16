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أخبار مصر

رابط الاستعلام عن المقبولين بوظيفة معلم مساعد العلوم وموعد امتحاناتهم

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية ,فيتو
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أعلن  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل " ٣٥٠٠ " وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (مادة العلوم)، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وكان الجهاز أعلن في ٦ فبراير الماضي عن مسابقة لشغل وظيفة معلم مساعد مادة العلوم، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد،  وقد تم فتح التقديم خلال الفترة من 27 فبراير حتى 12 مارس 2025. 

وأهاب الجهاز بالمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.

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الامتحان الالكتروني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرئيس عبدالفتاح السيسي المركزي للتنظيم والادارة بوابة الوظائف الحكومية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع بوابة الوظائف الحكومية

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