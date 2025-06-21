السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: لم يصل إلى إسرائيل سوى عدد قليل من المسيرات الإيرانية

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت أنه لم يصل إلى إسرائيل سوى عدد قليل من المسيرات الإيرانية

جيش الاحتلال: لم يصل إلى إسرائيل سوى عدد قليل من المسيرات الإيرانية


وادعى جيش الاحتلال في بيانه: منعنا نقل الأسلحة إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط، ودمرنا مستودعات ومنصات صواريخ إيرانية في هجمات عدة.

وواصل جيش الاحتلال مزاعمه:  قدرات إيران الصاروخية تضررت بشكل كبير منذ بداية الحرب وهاجمنا مواقع عدة في العمق الإيراني بـ60 طائرة مقاتلة


وفي المقابل قال الجيش الإيراني في بيان صادر عنه اليوم السبت: إن أغلب الطائرات  المسيرة التي أطلقناها على العدو أصابت أهدافها المحددة بدقة.

 

المسيرات الإيرانية تستهدف إسرائيل 

وأضاف الجيش الإيراني في بيانه: أطلقنا عشرات المسيرات من مختلف الأنواع تجاه الأراضي المحتلة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.

وفي المقابل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: أن أكثر من 1000 مسيرة إيرانية أطلقت نحونا منذ بدء الهجمات.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ هجوما دقيقا الليلة الماضية على منصة إطلاق مزدوجة للمسيرات كانت جاهزة للإطلاق بأصفهان.

جيش الاحتلال: نخوض واحدة من أكثر الحروب تعقيدا ونواصل استهداف العمق الإيراني

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تخوض "واحدة من أكثر الحروب تعقيدًا في تاريخ إسرائيل"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية متواصلة ضد أهداف إيرانية داخل الأراضي الإيرانية.

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جيش الاحتلال إسرائيل المسيرات الإيرانية إيران

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