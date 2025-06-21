السبت 21 يونيو 2025
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أخبار مصر

تحذير من الملاحة البحرية بهذه الشواطئ غدا

تحذير من الملاحة
تحذير من الملاحة البحرية بهذه الشواطىء، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ "العلمين، مطروح، الإسكندرية"، حيث تصل سرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة كما يصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3 متر.

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود  طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس  حار إلى  شديد الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 26

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.
 

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