السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد عرض معجب "هديكي 20 ألف جنيه وكملي"، روبي تشعل حفلها في مهرجان موازين بفستان قصير (صور)

روبي، فيتو
روبي، فيتو

أحيت المطربة روبي حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ 20 وسط حضور جماهيري كبير.

 

حفل روبي في مهرجان موازين 

وأطلت روبي خلال حفلها بمهرجان موازين بفستان قصير وقدمت عدد من أغانيها الشهيرة على رقصتها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور.

وكانت روبي كانت قد تصدرت التريند مؤخرًا بعد انتشار مقطع فيديو له من أحد حفلاتها طلب فيها أحد الحضور منها أنه سيعطيها أموالًا في المقابل أن تستكمل وصلتها الغنائية قائلًا: "هديكي 20 ألف جنيه وكملي".

أحيت النجمة روبي ليلة استثنائية بالعاصمة الأردنية عمان، وأطلت خلال حفلها بإطلالة ساحرة باللون الأسود لتصعد على مسرح الحفل وسط تصفيق وصيحات من الجمهور الموجود بالحفل لتبدأ حفلها وتقدم وصلة غنائية طويلة تخللها تفاعل الجمهور مع أغاني ورقصات روبي.

وحرصت روبي على تحية جمهورها بحفلها بالعاصمة عمان قائلة: بحب الأردن جدًّا ليبادلها الجمهور التحية، وفي لفتة طريفة من روبي أثناء غناء أغنية بيداري كده قالت ممازحة جمهورها "بقى لي 20 سنة بغنيها ولسة مش عارفة ليه بيداري كده.. مجنون" لتتعالى ضحكات الجمهور في الحفل.

 

وعلى جانب آخر، تتعاون روبي في أغنية جديدة مع الفنان محمود العسيلي، ومن المقرر أن يقدما أغنية جديدة ومختلفة سويا ستُطرح عبر منصات الموسيقى خلال الفترة القليلة المقبلة في صيف 2025.

 

يشار إلى أن آخر أعمال روبي مسلسل إخواتى الذي عُرض في موسم رمضان الماضي لعام 2025، بمشاركة نيللي كريم، جيهان الشماشرجى، كندة علوش، وآخرين، إخراج محمد شاكر خضير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل روبي في مهرجان موازين المطربة روبي روبي مهرجان موازين

الأكثر قراءة

إنقاذ والدة الطالب يوسف والبحث عن طليق اليوتيوبر لولا فاني أسفل أنقاض حدائق القبة (صور)

الإعلام الإيراني: هناك مفاجأة كبرى لا تغمضوا أعينكم

5 وفيات و12 ناجيا، تفاصيل جهود رفع أنقاض حدائق القبة حتى الآن (صور)

"سي بي إس" عن دبلوماسيين: هناك محادثات سرية بشأن من سيقود إيران لاحقا

خروج طالب ثانوي حيا من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة واستمرار البحث عن أمه (صور)

أبرزها السكر والأرز والشاي، ارتفاع أسعار 6 سلع غذائية في الأسواق

موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلى ؟

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في الحي الشعبي؟.. انهيار عقارات بحدائق القبة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 21 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 21 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
صحيفة عبرية: موجة الصواريخ الإيرانية الجديدة موجهة إلى منطقة المركز بتل أبيب الكبرى