بعد عرض معجب "هديكي 20 ألف جنيه وكملي"، روبي تشعل حفلها في مهرجان موازين بفستان قصير (صور)

أحيت المطربة روبي حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ 20 وسط حضور جماهيري كبير.

حفل روبي في مهرجان موازين

وأطلت روبي خلال حفلها بمهرجان موازين بفستان قصير وقدمت عدد من أغانيها الشهيرة على رقصتها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور.

وكانت روبي كانت قد تصدرت التريند مؤخرًا بعد انتشار مقطع فيديو له من أحد حفلاتها طلب فيها أحد الحضور منها أنه سيعطيها أموالًا في المقابل أن تستكمل وصلتها الغنائية قائلًا: "هديكي 20 ألف جنيه وكملي".

أحيت النجمة روبي ليلة استثنائية بالعاصمة الأردنية عمان، وأطلت خلال حفلها بإطلالة ساحرة باللون الأسود لتصعد على مسرح الحفل وسط تصفيق وصيحات من الجمهور الموجود بالحفل لتبدأ حفلها وتقدم وصلة غنائية طويلة تخللها تفاعل الجمهور مع أغاني ورقصات روبي.

وحرصت روبي على تحية جمهورها بحفلها بالعاصمة عمان قائلة: بحب الأردن جدًّا ليبادلها الجمهور التحية، وفي لفتة طريفة من روبي أثناء غناء أغنية بيداري كده قالت ممازحة جمهورها "بقى لي 20 سنة بغنيها ولسة مش عارفة ليه بيداري كده.. مجنون" لتتعالى ضحكات الجمهور في الحفل.

وعلى جانب آخر، تتعاون روبي في أغنية جديدة مع الفنان محمود العسيلي، ومن المقرر أن يقدما أغنية جديدة ومختلفة سويا ستُطرح عبر منصات الموسيقى خلال الفترة القليلة المقبلة في صيف 2025.

يشار إلى أن آخر أعمال روبي مسلسل إخواتى الذي عُرض في موسم رمضان الماضي لعام 2025، بمشاركة نيللي كريم، جيهان الشماشرجى، كندة علوش، وآخرين، إخراج محمد شاكر خضير.

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