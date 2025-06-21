وزيرة التضامن تلتقي بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك فى إطار متابعة أنشطة مشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة والمنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجايكا، بحضور كل من المهندسة مرجريت صارفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمى والأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والسيدة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقات والعلاقات الدولية،و ايموتو ساشيكو نائب الرئيس الأول للجايكا، وايبيساوايو الممثل الرئيسي للهيئة، ونعومى ماتسوموتو كبير مستشاري المشروع ودينا كرم مسؤول رئيسى للبرنامج.

وتناول اللقاء مناقشة إنجازات المرحلة الأولي والثانية للبرنامج، حيث قدمت بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي على المجهود الذي بذل في البرنامج.

كما شهد اللقاء مناقشة استعدادات البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة ومناقشة إنجازات الوزارة فى تنفيذ عملية استبيان على مستوى محافظات الجمهورية للوقوف على مدى الاحتياج لإنشاء حضانات مستقبلا وأماكن الاحتياج لإنشاء المزيد من الحضانات.

منح دراسية لأبناء تكافل وكرامة وقرى حياة كريمة

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة للطفولة المبكرة من خلال العمل على تطبيق النموذج الياباني فى جميع حضانات مصر، وتقديم منح دراسية لأبناء تكافل وكرامة وقرى حياة كريمة المتفوقين لاستكمال تعليمهم لعمل دراسات عليا بمنح أجنبية لكي يدرسوا ويتخصصوا فى كيفية تطبيق النموذج اليابانى للطفولة المبكرة فى جميع حضانات مصر.

المصروفات التعليمية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة غطت المصروفات التعليمية لعدد ٥٨ ألف طالب وطالبة من مستفيدى برنامج تكافل وكرامة هذا العام في الجامعات، موضحة أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية دعم هؤلاء المستفيدين منذ الحضانة.

هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"

وفي ختام الاجتماع اصطحبت وزيرة التضامن الاجتماعي وفد بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" في جولة بمركز استقبال العاملين والعاملات بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث أشادوا بالخدمات المقدمة للأطفال بداخله في إطار جهود تنمية الطفولة المبكرة.

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