ختام فعاليات البرنامج التدريبي للقائمين على أعمال المسح الوطني للحضانات

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي ختام فعاليات البرنامج التدريبي الموسع للقائمين على أعمال المسح الوطني الشامل للحضانات، استعدادًا لبدء أعمال المسح على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والذي استمر على مدار 3 أيام، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة.

دور الرائدات الاجتماعيات الفاعل في التنمية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تنفيذ المشروع الوطني لحصر الحضانات علي مستوي الجمهورية هو الأول من نوعه علي مستوى الوطن العربي، مشيدة بدور الرائدات الاجتماعيات الفاعل في التنمية بالتواصل مع شرائح الاجتماعية المختلفة.

وذكرت الدكتورة مايا مرسي أن معايير نجاح دور الرائدة في الحصر الوطني يعتمد علي ٣ نقاط أولها جودة البيانات، وثانيا التغطية الجغرافية، وأخيرا العدد الذى تم إنجازه.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات ختام البرنامج التدريبي عن عدة جوائز، فقد أعلنت أن أول ١٠ مراكز لأول ١٠ رائدات حتى لو مكرر لكل واحدة منهن ١٠ آلاف جنيه، بالإضافة إلي الإثابة المقررة من وزارة التضامن الاجتماعي، كما أعلنت عن أول ١٠ مراكز أولي للمشرفات الفائزات واللاتى لديهن رائدات بالمراكز الأولى سيكون لكل مشرفة ١٠ آلاف جنيه على كل رائدة ناجحة لديها بحد أقصى ١٥ ألف جنيه لكل مشرفة، بالإضافة إلي سحب علي ٣ عمرات للفريق بأكمله، هذا بالإضافة إلى إثابة أعلي ٣ مديريات تضامن اجتماعي، بالإضافة إلى تكريم كافة المديريات علي مستوى الجمهورية.



وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أنه سيتم مراجعة البيانات والحصر بدقة من قبل لجنة مختصة.

وأهابت بالرائدات تحرى الدقة وجودة البيانات ومطابقتها للحقيقة وغير ذلك فإن أي بيان غير صحيح سيتم التعامل معه قانونيا، مشيدة كذلك بدور الهلال الأحمر الذراع التنموى للوزارة.



ويقوم بعمل الحصر الميداني الرائدات الاجتماعيات بالإضافة الي فريق الإشراف والمتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق المتابعة علي مستوى المديريات.



وقد تناول التدريب خلال يومه الثالث شرح الهدف من هيكلة الفريق والهدف العام من الحصر والتعرف على كيفية ملء الاستمارات الخاصة بالحصر على التابلت المعد لذلك مع شرح المهام المطلوبة من فريق المتابعة الميدانية وطرق تقسيم مهام العمل وشرح مؤشرات نجاح العمل اليومى والتدريب علي طرق تغذية الفريق المركزي بالمعلومات المطلوبة.

كما تناول التدريب كيفية ملء الاستمارة وتحقيق جودتها كبيانات حصر المنشأة الخاص بالحضانة وبيانات المقر والترخيص وبيانات عن الأطفال بها والعاملين بالمنشأة وأخذ صور لواجهة المنشأة.

إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة عن الحضانات

ويهدف التدريب إلى إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة عن الحضانات لتحقيق المصلحة الفضلي للأطفال فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتنمية الطفولة المبكرة.

أهم المشكلات التى تواجه عمل الحضانات

كما يهدف البرنامج التدريبي إلي تحديد أهم المشكلات التى تواجه عمل الحضانات من أجل تطويرها وتحسين جودة التعليم والرعاية للأطفال من سن يوم حتى ٤ سنوات ويهدف أيضاَ التدريب إلى إعداد كوادر مؤهلة على تنفيذ المسح المطلوب من خلال ١٠٠٠ رائدة اجتماعية على مدار أسبوعين.

الجدير بالذكر أن القائمين على التدريب نخبة من الخبراء كالدكتورة دينا عبد الوهاب مستشار الوزارة لتنمية الطفولة المبكرة والمهندس أحمد المراغي مستشار الوزارة الـ GIS والدكتور سيف الدين عبد المجيد المدير التنفيذي لشركة استراتيجية جيرز مكتب مصر ويعد المسح الشامل الأول من نوعه من حيث المنهجية والامتداد الجغرافي.

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