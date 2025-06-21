السبت 21 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

تصوير المشاهد الخارجية من مسلسل "اللعبة 5"

مسلسل اللعبة، فيتو
مسلسل اللعبة، فيتو

 

يعكف أبطال الجزء الخامس من مسلسل “اللعبة”، على تصوير المشاهد الخارجية من المسلسل، وبعض مشاهد الأكشن، بشوارع مدينة السادس من أكتوبر ومنطقة التجمع الخامس

ويستغرق تصوير المشاهد قرابة الأسبوع، بعدها ينتقل فريق العمل إلى أحد الاستوديوهات الخاصة لاستكمال المشاهد الخارجية للعمل.

مسلسل اللعبة

في هذا السياق، تحدث معتز التوني عن الاستعانة ببعض المؤثرين على السوشيال ميديا للتواجد في الأعمال الفنية قائلًا: "مش كل الناس على السوشيال ميديا لذيذة وممكن شخص يعمل فيديوهات حلوة جدًّا ولكن أمام الكاميرا الموضوع مختلف، غير الممثل الدارس وتعلم في المعهد، والوقوف أمام الكاميرا غير الموبايل تماما".

مسلسل "اللعبة"، بطولة الفنان هشام ماجد وشيكو، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحي، وغيرهم، وتم إنتاج أربعة أجزاء من العمل حتى الآن.

 

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أبطال مسلسل اللعبة اللعبة مسلسل اللعبة

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