التنظيم والإدارة يعلن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم، خطوات التقديم والمؤهلات المطلوبة وموعد بدء التقديم

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع ٧٠١٦ في وظيفة معلم مساعد مادة العلوم لمرحلة التعليم الأساسي “الابتدائي – الإعدادي” بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، الشروط والمؤهلات المطلوبة وخطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة بوزارة التربية والتعليم.

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة

وعن الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة فهي كما يلي:



ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما

ـ الحصول على مؤهل عال

ـ التقدير مقبول

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة

وعن المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة تشمل ما يلي:

*مؤهل عال- تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص علوم

*مؤهل عال- تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص علوم إنجليزي

*مؤهل عال- علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص علوم

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص علوم إنجليزي

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص علوم

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص علوم إنجليزي

*مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص علوم

*مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص علوم إنجليزي

الأوراق المطلوبة المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة

وعن الأوراق المطلوبة المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم لمعلمي الحصة تشمل ما يلي:

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

*إفادة معتمدة من المدرسة والإدارة التعليمية بقيامه بالعمل لديهم بنظام الحصة

الإدارات التعليمية والمحافظات المطلوب بها التقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم

وعن الإدارات التعليمية والمحافظات المطلوب بها التقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم شملت ما يلي:

معلم حصة مادة العلوم محافظة جنوب سيناء

معلم حصة مادة العلوم محافظة شمال سيناء

معلم حصة مادة العلوم محافظة مطروح

معلم حصة مادة العلوم محافظة الوادي الجديد

معلم حصة مادة العلوم محافظة البحر الأحمر

معلم حصة مادة العلوم محافظة الأقصر

معلم حصة مادة العلوم محافظة أسوان

معلم حصة مادة العلوم محافظة قنا

معلم حصة مادة العلوم محافظة سوهاج

معلم حصة مادة العلوم محافظة أسيوط

معلم حصة مادة العلوم محافظة المنيا

معلم حصة مادة العلوم محافظة الفيوم

معلم حصة مادة العلوم محافظة بني سويف

معلم حصة مادة العلوم محافظة الجيزة

معلم حصة مادة العلوم محافظة الإسماعيلية

معلم حصة مادة العلوم محافظة البحيرة

معلم حصة مادة العلوم محافظة المنوفية

معلم حصة مادة العلوم محافظة الغربية

معلم حصة مادة العلوم محافظة كفر الشيخ

معلم حصة مادة العلوم محافظة القليوبية

معلم حصة مادة العلوم محافظة الشرقية

معلم حصة مادة العلوم محافظة الدقهلية

معلم حصة مادة العلوم محافظة دمياط

معلم حصة مادة العلوم محافظة السويس

معلم حصة مادة العلوم محافظة بورسعيد

معلم حصة مادة العلوم محافظة الاسكندرية

معلم حصة مادة العلوم محافظة القاهرة

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

بوابة الوظائف الحكومية، فيتو



يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بأن يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

ويجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من يوم 6 حتى 19 من شهر يوليو المقبل على موقع البوابة أيضا.

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

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