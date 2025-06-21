انطلاق فعاليات تنفيذ أنشطة برنامج مودة بقرى حياة كريمة بالدقهلية

انطلقت اليوم السبت، فعاليات تنفيذ أنشطة برنامج "مودة "بقري حياة كريمة، في محافظة الدقهلية حيث أقيمت ندوة بدار مناسبات قرية العيادية مركز شربين، حضرها الدكتور أيمن عبد العزيز منسق ومتابع البرنامج من وزارة التضامن الاجتماعي.

بدء فعاليات تنفيذ أنشطة برنامج مودة بقري حياة كريمة بمحافظة الدقهلية

واوضحت مديرية تضامن الدقهلية أنه بعد نهاية الندوة، تم تنفيذ حملة ميدانية وطرق أبواب وتوزيع الوسائل والبروشورات الدعائية لبرنامج مودة مع شباب المتطوعين والرائدات الاجتماعيات. بمشاركة عزت أبو الفتوح مدير إدارة شربين.

توعية الأهالي بأهمية التماسك الأسري والاجتماعي

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز قيم المودة والترابط الاجتماعي. ويهدف البرنامج إلى توعية الأهالي بأهمية التماسك الأسري والاجتماعي وتعزيز العلاقات بين أفراد المجتمع.

وتعد هذه الفعاليات بداية لسلسلة من الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها في إطار برنامج مودة بقري حياة كريمة، والتي تهدف إلى تعزيز قيم المودة والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

التفاعل مع الأهالي والاستماع إلى احتياجاتهم وآرائهم

كما تم خلال الفعاليات التفاعل مع الأهالي والاستماع إلى احتياجاتهم وآرائهم، مما يعكس التزام البرنامج بتحقيق أهدافه بشكل فعال ومستدام."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.