تفاصيل اجتماع طارئ للجنة حصر أصول مديرية تضامن الدقهلية

عقدت لجنة حصر أصول مديرية تضامن الدقهلية اجتماعًا طارئًا، بتشكيلها الجديد، برئاسة الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وفقا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي.

اجتماع طارئ للجنة حصر أصول مديرية تضامن الدقهلية

استعرضت الدكتورة هالة خلال الاجتماع سبل استغلال الأصول غير المستغلة، لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بهدف دفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد وفق رؤية التنمية المستدامة 2030.

مناقشة سبل تنمية الموارد من خلال تحديد الأصول غير المستغلة

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وتمت مناقشة سبل تنمية الموارد من خلال تحديد الأصول غير المستغلة على مستوى الإدارات الاجتماعية واستثمارها، بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية واستغلال أصول وزارة التضامن الاجتماعي.

إنشاء ملف لكل قطعة ومبنى، لضمان توثيق وتسجيل جميع الأصول

وجهت الدكتورة هالة عبد الرزاق بسرعة إنشاء ملف لكل قطعة ومبنى، لضمان توثيق وتسجيل جميع الأصول بشكل دقيق ومنظم وتسجيله علي المنظومة وإخطار الادارة العامة للإدارة أصول الوزارة بكافة الإجراءات.

الأصول غير المستغلة تمثل فرصة لتعزيز موارد وزارة التضامن الاجتماعي

أوضحت أن الأصول غير المستغلة تمثل فرصة لتعزيز موارد وزارة التضامن الاجتماعي والدولة المصرية، مما يسهم في تنفيذ مشروعات حيوية تعود بالنفع على أبناء محافظة الدقهلية بالشراكة مع القطاع الخاص.

جاء الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة، وهم الأستاذ محمد عز الدين وكيل المديرية، والأستاذ أيمن فتوح مدير المكتب الفني، والأستاذ أحمد الشوبكي مدير الإدارة الاستراتيجية، ورضا علي مدير العلاقات العامة، وراندا عبد الهادي مدير مركز المعلومات، والسعيد محمد السعيد أخصائي الرقابة والمتابعة، وأحمد فايد مدير الشئون القانونية."

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