افتتاح حديقة الأزبكية قريبا ومشروعات لإحياء وسط البلد ومجمع التحرير

قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إن الدولة تعمل على تطوير القاهرة الخديوية والتاريخية، ورفع كفاءتها العمرانية والمرورية، مؤكدًا أن العاصمة تستعيد تدريجيًا مكانتها الثقافية والتاريخية.

إعادة تخطيط شامل للعاصمة

وأوضح صابر أن الخطة تشمل إعادة تخطيط مناطق وسط البلد، القاهرة الخديوية، ومنطقة الوزارات القديمة ومجمع التحرير، بدعم ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنفيذ مشترك مع صندوق مصر السيادي.

دعوة للقطاع الخاص والمجتمع المدني

ووجه نائب المحافظ خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "صناع الفرصة" الذي يقدمه محمد سويد على قناة "المحور" دعوة إلى القطاع الخاص والمطورين العقاريين للمشاركة في مشروعات التطوير، مؤكدًا أهمية الشراكة المجتمعية لإنجاح الرؤية التنموية الجديدة للعاصمة.

الرقم القومي للعقار.. خطوة نحو الدقة

أشار صابر إلى أهمية تطبيق قانون "الرقم القومي للعقار"، والذي يهدف إلى منح كل وحدة سكنية رقمًا موحدًا يُسهل إدارة البيانات والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومركز المعلومات.

افتتاحات قريبة لـ حدائق تاريخية

وكشف صابر عن قرب افتتاح حديقة الأزبكية القديمة بعد تطويرها، بالإضافة إلى إعادة تصميم سور الأزبكية بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى جانب تطوير حديقة الفسطاط كمشروع تراثي وثقافي كبير.

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