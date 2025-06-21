السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مستشار اتحاد الكرة يحصل على دبلومة الإدارة الرياضية FIFA / CIES

خالد السمان، المستشار
خالد السمان، المستشار القانوني لاتحاد الكرة المصري، فيتو

حصل خالد السمان المستشار القانوني لاتحاد الكرة المصري فرع القاهرة، مراقب مباريات الدوري الممتاز، على دبلومة الإدارة الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالشراكة مع جامعة القاهرة والمركز السويسري للدراسات الرياضية.

وتسلم المستشار خالد السمان شهادة الدبلومة في حفل التخرج للدارسين الذي أقيم بجامعة القاهرة، في حضور نخبة من الدارسين والمحاضرين من مصر وكافة أنحاء الوطن العربي وإفريقيا.

وتهدف الشهادة الدولية في الإدارة الرياضية إلى تزويد المتخصصين والمهنيين في الإدارة الرياضية بالمعارف والمهارات الضرورية للإدارة الجيدة والفعالة للأحداث والمؤسسات الرياضية.


ويتم تنفيذ البرنامج في جمهورية مصر العربية، حيث يقوم المركز الدولي للدراسات الرياضية بتوفير المادة العلمية ومتابعة سير البرنامج، بينما تقوم جامعة القاهرة بتوفير هيئة التدريس، ويتم عقد المحاضرات في الحرم الجامعي.

ويتكون البرنامج من 6 وحدات وهى الإدارة الرياضية، التسويق الرياضي، التمويل في الرياضة، القانون الرياضي إدارة الاحتفالات الرياضية، الاتصالات الرياضية، على أن تكون مدة كل وحدة 24 ساعة، ويقوم الدارسون باختيار لغة التدريس (عربي أو إنجليزي أو فرنسي)، ويعد هذا البرنامج الفريد من نوعه الذي يقدم شهادة الإدارة الرياضية في جمهورية مصر العربية معتمدة من المركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للفيفا CIES/FIFA ويقوم بالتدريس نخبة من اساتذة جامعة القاهرة ونجوم الرياضة الذين لديهم خبرة علمية وعملية في مجال الرياضة.

ويحصل الدارسون الذين استوفوا متطلبات البرنامج على شهادة الإدارة الرياضية التي تقدم من المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES المعتمد من الـFIFA ومن جامعة القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خالد السمان منطقة القاهرة لكرة القدم الدوري الممتاز الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

مواد متعلقة

البرازيل تبلغ فيفا برغبتها في استضافة مونديال الأندية 2029

كأس العالم للأندية، فيفا يعلن حكام تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وبالميراس

المقاولون 2006 يتوج بلقب بطولة منطقة القاهرة لكرة القدم

تعليق محمد حشيش على صورته مع كأس مونديال الأندية

الأكثر قراءة

مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة في حادث دهس على محور المشير

النيابة تحقق مع زوجة حسام حسن بسبب خلاف بينهما علي إيجار فيلا

أول تعليق من مهاجم تشيلسي بعد الطرد أمام فلامنجو

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)

أسباب إيقاف البطاقات التموينية وخطوات إعادتها

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2025

دراسة برلمانية توصي بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بكليات التربية (تفاصيل)

رسالة قوية من علاء مبارك بعد الهروب الجماعي للإسرائيليين من تل أبيب (فيديو)

خدمات

المزيد

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

رمات غان.. عاصمة المال والتكنولوجيا في قلب الكيان الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بالهموم والأحزان

بداية جديدة وأمل جديد، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأزهر للفتوى في يومه العالمي: الوالد هو قوام الأسرة وأوسط أبواب الجنة

المزيد
الجريدة الرسمية