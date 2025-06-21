مستشار اتحاد الكرة يحصل على دبلومة الإدارة الرياضية FIFA / CIES

حصل خالد السمان المستشار القانوني لاتحاد الكرة المصري فرع القاهرة، مراقب مباريات الدوري الممتاز، على دبلومة الإدارة الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالشراكة مع جامعة القاهرة والمركز السويسري للدراسات الرياضية.

وتسلم المستشار خالد السمان شهادة الدبلومة في حفل التخرج للدارسين الذي أقيم بجامعة القاهرة، في حضور نخبة من الدارسين والمحاضرين من مصر وكافة أنحاء الوطن العربي وإفريقيا.

وتهدف الشهادة الدولية في الإدارة الرياضية إلى تزويد المتخصصين والمهنيين في الإدارة الرياضية بالمعارف والمهارات الضرورية للإدارة الجيدة والفعالة للأحداث والمؤسسات الرياضية.



ويتم تنفيذ البرنامج في جمهورية مصر العربية، حيث يقوم المركز الدولي للدراسات الرياضية بتوفير المادة العلمية ومتابعة سير البرنامج، بينما تقوم جامعة القاهرة بتوفير هيئة التدريس، ويتم عقد المحاضرات في الحرم الجامعي.



ويتكون البرنامج من 6 وحدات وهى الإدارة الرياضية، التسويق الرياضي، التمويل في الرياضة، القانون الرياضي إدارة الاحتفالات الرياضية، الاتصالات الرياضية، على أن تكون مدة كل وحدة 24 ساعة، ويقوم الدارسون باختيار لغة التدريس (عربي أو إنجليزي أو فرنسي)، ويعد هذا البرنامج الفريد من نوعه الذي يقدم شهادة الإدارة الرياضية في جمهورية مصر العربية معتمدة من المركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للفيفا CIES/FIFA ويقوم بالتدريس نخبة من اساتذة جامعة القاهرة ونجوم الرياضة الذين لديهم خبرة علمية وعملية في مجال الرياضة.



ويحصل الدارسون الذين استوفوا متطلبات البرنامج على شهادة الإدارة الرياضية التي تقدم من المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES المعتمد من الـFIFA ومن جامعة القاهرة.

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