كأس العالم للأندية، فيفا يعلن حكام تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وبالميراس

كأس العالم للأندية، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حكام تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وبالميراس التي تجمعهما في السابعة مساء غد الخميس، على ملعب ميتلايف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسبق وأن أسند "فيفا" إدارة مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية، للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة، على أن يعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.

فيما أعلن فيفا اليوم أيضًا طاقم الحكام الذي سيدير غرفة تقنية الفيديو والذي ضم كلا من:

حكم تقنية الفيديو.. الكرواتي إيفان بيبيك

حكم تقنية فيديو مساعد أول.. البلجيكي برام فان دريشي

3- حكم فيديو مساعد ثاني.. الألماني باستيان دانكيرت

يذكر أن المباراة تُقام على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيو جيرسي الأمريكية، حيث يسعى الأهلي لتحقيق فوزه الأول بعد تعادله السلبي أمام إنتر ميامي في الجولة الافتتاحية، بينما يتطلع بالميراس لتعزيز حظوظه في المنافسة عقب تعادله بدون أهداف أمام بورتو البرتغالي في الجولة ذاتها.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى قد انتهت بالتعادل السلبي في المباراتين، ليتساوى بذلك جميع الفرق في رصيد نقطة واحدة، ما يجعل مواجهات الجولة الثانية حاسمة في صراع التأهل إلى دور الـ16.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي سلبيا في الافتتاح أمام إنتر ميامي فجر أمس الأحد.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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