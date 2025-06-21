السبت 21 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

27 يونيو، أنغام وتامر عاشور في حفل مشترك بالسعودية

انغام وتامر عاشور،
انغام وتامر عاشور، فيتو

يحيي الفنان تامر عاشور حفلا مشتركا مع الفنانة أنغام في تبوك بالمملكة العربية السعودية، في 27 يونيو الجاري.

حفل أنغام وتامر عاشور بالسعودية 

ويغني تامر عاشور وأنغام خلال الحفل بالسعودية، عددا من الأغاني الشهيرة تحت قيادة المايسترو هاني فرحات. 

ويستعد المطرب تامر عاشور ، للعمل علي تجهيزات ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، بعد تحسن حالته الصحية، بعد العملية التي أجراها مؤخرا وهي “الرباط الصليبي” وذلك بعد آخر ألبوماته ياه الذي طرح خلال شهر يناير الماضي 

ومن المفترض أن يعقد تامر عاشور جلسات عمل مكثفة بعد تعافيه لتجهيز ألبومه، خاصة أنه كان قد سجل عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، ولكنها لم تدخل ألبومه الأخير “ياه”، ومن المتوقع أيضا أن يتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الذين كانوا سببا من أسباب نجاح أغانيه، ومن أبرز تلك الأسماء محمود عليم، وعمرو الشاذلي، ومرو الخضري  

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حفل أنغام وتامر عاشور بالسعودية الفنان تامر عاشور الفنانة أنغام تامر عاشور أنغام أنغام وتامر عاشور

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