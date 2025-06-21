السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

فيديو يقود الشرطة لضبط تشكيل عصابي لسرقة مواتير مياه العقارات بالمرج

تشكيل عصابي، فيتو
تشكيل عصابي، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بسرقة موتور المياه الخاص بأحد العقارات بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة، واعترفا بتكوين تشكيل عصابى.

فيديو يقود الشرطة لضبط تشكيل عصابى لسرقة مواتير مياه العقارات بالمرج 
فيديو يقود الشرطة لضبط تشكيل عصابى لسرقة مواتير مياه العقارات بالمرج 


ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا قيام شخصين بسرقة موتور مياه خاص بأحد العقارات بالقاهرة.

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وبالفحص وإجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة،  وبحوزتهما موتور المياه المستولى عليه ومركبة "التروسيكل" المستخدمة فى الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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