أسباب إيقاف البطاقات التموينية وخطوات إعادتها

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عدم وقف أي بطاقة تموينية عشوائيًا، وإنما وفقًا لمعايير الاستحقاق التي أُقرّت ضمن خطة الدولة لتنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه".

الاستبعاد بسبب الدخل المرتفع والممتلكات

وقال المصدر لـ “فيتو” إنه "تم إيقاف البطاقات التي تبيّن أن أصحابها يمتلكون سيارات فارهة أو حسابات مصرفية تتجاوز المليون جنيه، أو لديهم دخول سنوية مرتفعة لا تتماشى مع شروط الدعم".

حيازة سيارات حديثة سبب في الإيقاف

وأضاف المصدر: "من بين الأسباب أيضًا امتلاك سيارات موديل حديث، وتحديدًا من عام 2017 وما بعده، حيث تم رصد نحو 250 ألف بطاقة تنطبق عليها هذه الشروط وتم إيقافها بالفعل".

مخالفات الكهرباء تؤدي للإيقاف الفوري

ولفت المصدر إلى أن "الوزارة تتعاون مع شركات الكهرباء، حيث يتم وقف البطاقة التموينية فور ثبوت أن صاحبها يستخدم التيار عبر ممارسة أو بدون عداد رسمي".

توقف البطاقة بسبب الوفاة أو عدم الصرف

وتابع: "في حال عدم صرف السلع التموينية أو الخبز المدعوم لمدة 6 أشهر متتالية، تُوقف البطاقة تلقائيًا، كما أن وجود أفراد متوفين لم يتم حذفهم يؤدي إلى تعليق البطاقة مؤقتًا".

ضوابط استحقاق تشمل استهلاك الإنترنت والمصروفات

وكشف المصدر أن: "المنظومة تأخذ في الاعتبار عدة مؤشرات منها عدد الهواتف المحمولة الذكية، فواتير الكهرباء، اشتراكات الإنترنت، والمصروفات المدرسية، وتُقارن بمستوى دخل الأسرة".

خطوات إعادة البطاقة للمنظومة

وأوضح: "يمكن للمواطن الذي تم إيقاف بطاقته أن يتقدّم بطلب تظلم عبر موقع دعم مصر أو من خلال مكاتب التموين، شريطة تحديث البيانات وإثبات الاستحقاق من جديد".

تسوية مخالفات الكهرباء شرط أساسي

وشدد: "من لديه ممارسة كهرباء عليه التوجه إلى شركة الكهرباء لتركيب عداد كودي، ثم تقديم ما يُثبت ذلك للتموين لاستكمال خطوات إعادة التفعيل".

لا نية لإيقاف الدعم عن المستحقين

وقال المصدر: "نُجدد التزامنا بعدم المساس بأي بطاقة تموينية تستوفي الشروط، ونهيب بالمواطنين التعاون في تحديث البيانات والتبليغ عن حالات الوفاة لتفادي الإيقاف".

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