مسار يسعى لخطف حبيبة عصام من الأهلي قبل تصفيات شمال أفريقيا

دخلت اللاعبة حبيبة عصام دائرة اهتمامات نادي مسار، بطل الدوري المصري للسيدات لآخر موسمين، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن وجود خلافات بينها وبين الجهازين الفني والإداري بالنادي الأهلي.

وتُعد حبيبة عصام من أبرز نجمات الكرة النسائية في مصر، ويمثل انضمامها المحتمل لنادي مسار دفعة قوية للفريق، خاصة مع اقتراب موعد التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا للسيدات.

ويستعد نادي مسار حاليًا للمشاركة في كأس العرب للسيدات، بالإضافة إلى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا، وتهدف إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بأفضل اللاعبات لضمان المنافسة بقوة على جميع الألقاب التي يشارك فيها.

حبيبة عصام المُلقبة بـ "بيبو" تُعد من أغلى الصفقات في البطولة، إذ تعاقد معها الأهلي الصيف الماضي قادمة من صفوف نادي وادي دجلة في صفقة كبدت خزائن القلعة الحمراء قرابة المليون جنيه لمدة 3 سنوات.

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