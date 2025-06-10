نادي مسار يضمن المشاركة في كأس العرب للأندية للسيدات 2025

ضمن نادي مسار لكرة القدم، بصفته بطل الدوري المصري للسيدات، المشاركة في بطولة كأس العرب للأندية للسيدات.

وتُحدد تفاصيل وموعد البطولة خلال الاجتماع الدوري الـ 78 للاتحاد العربي لكرة القدم، المقرر عقده في أغسطس المقبل، ضمن خطة تحديد روزنامة مسابقات الاتحاد المقترحة للفترة من 2025 إلى 2029، والتي تتضمن 26 بطولة.

ويُعد تأهل "مسار" للكأس العربية تتويجًا لمسيرة استثنائية للنادي، الذي كتب سطرًا جديدًا في تاريخ الكرة المصرية للسيدات بعدما توج باللقب في أخر موسمين على التوالي رغم وجود الأهلي والزمالك في النسخة الأخيرة.

ويسعى محمد منصور، مالك نادي مسار لكرة القدم، إلى استمرار استراتيجية النادي لتحقيق نهضة شاملة.

وأكد منصور في مناسبات عديدة أن مشروع "مسار" يتجاوز مجرد تكوين فريق منافس، بل يهدف إلى صناعة منظومة متكاملة تستثمر في المواهب وتعيد تعريف كرة القدم في مصر، من خلال العمل المؤسسي والاستثمار في البنية التحتية والعناصر البشرية.

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