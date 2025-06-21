اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بكفر الشيخ خلال ساعات

تسود حالة من الترقب والقلق بين طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم بمحافظة كفر الشيخ، مع اقتراب اللحظة الحاسمة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024 / 2025، حيث ينتظر أكثر من 66 ألف طالب وطالبة بفارغ الصبر معرفة نتائجهم التي طال انتظارها.

اعتماد النتيجة خلال ساعات

وعلم موقع "فيتو" أنه من المقرر أن يعتمد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الإقليم، نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام خلال ساعات قليلة في حضور الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ثم إعلانها رسميا على موقع الوزارة، ويتم توزيعها بعد ذلك على مدارس المحافظة.



وبينما تتسع دوائر القلق، لا يكف أولياء الأمور والطلاب عن محاولة الوصول لرابط النتيجة، وهو متاح عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ من خلال الرابط التالي:

https://kfsedu.gov.eg

خطوات الاستعلام عن النتيجة:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للمديرية.

2. إدخال الرقم القومي للطالب كما هو مذكور في شهادة الميلاد.

3. اختيار المرحلة الدراسية "المرحلة الإعدادية".

4. تحديد الصف "الثالث الإعدادي".

5. تحديد الفصل الدراسي "الثاني".

6. الضغط على "عرض النتيجة".

وبمجرد ظهور النتيجة سيتمكن الطالب من معرفة درجاته بالتفصيل في كل مادة، إلى جانب المجموع الكلي، وحالة النجاح أو الرسوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.