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أخبار مصر

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة استيراد الغاز الطبيعي بمنطقة السخنة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى ميناء العين السخنة؛ لتفقد سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo"، وذلك في إطار حرص  الدولة على تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي، ويرافقه خلال جولته اليوم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

كما يشارك في الجولة من قيادات قطاع البترول كل من: المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس أسامة السمنودي، نائب رئيس الشركة للعمليات والشبكات، والمهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد البدري، وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس/ وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمد عبد الحافظ، رئيس شركة سوميد، والمهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، والمهندس وائل لطفي، رئيس شركة انبي.

واستهل رئيس الوزراء جولته اليوم بالإشارة إلى أن الحكومة تتحرك لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال مواصلة دعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي للسوق المحلية، وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال أشهر الصيف، وفى ظل الأحداث الأخيرة في المنطقة، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات التكاملية التي تنفذها الوزارات المعنية؛ لضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

وفي إطار ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف أن يكون لدينا هذا العام 3 سفن للتغييز، اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 مليون قدم مكعب يوميا، كما نعمل كذلك على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا، وتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة.

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