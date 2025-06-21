السبت 21 يونيو 2025
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سياسة

أستاذ علاقات دولية يكشف السيناريوهات القادمة فى الحرب الإيرانية الإسرائيلية

الدكتور أحمد يوسف،
الدكتور أحمد يوسف، فيتو

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجى إن انتهاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية يتوقف على تطوراتها وموازين القوى بها فبعد الضربة الإسرائيلية الأولى لإيران كان هناك اعتقاد بأن هذه الضربة حسمت الأمر نتيجة قوة الضربات الإسرائيلية لكن بعد أسبوع من الحرب ثبت قوة إيران وقدرتها على الرد من خلال ضربات صاروخية مركزة وليست عشوائية وتتسم بالدقة فى الوصول الى اهدافها الاستراتيجية وبالتالى السيناريو يشير إلى وضع توازنى فى الحرب بغض النظر عن خسائر من أكثر من من لكن كلا الطرفين تعرضوا لخسائر

 

احتمالين للحرب الايرانية الاسرائيلية 

 

وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أننا أمام  احتمالين الأقرب والأول الوصول لاتفاق وايقاف الحرب وقد يكون الاجتماع الايراني الأوروبي فى إطار هذا السيناريو، أما الاحتمال الثانى فهو تدخل الولايات المتحدة الأمريكية فى الحرب لترجيح كفة إسرائيل وهذا السيناريو يواجه باعتراضات داخل الولايات المتحدة الامريكية وأسباب ذلك هو فشلها فى العديد من التجارب فى الخرج مثل العراق وافغانستان والصومال وبالتالى إذا حدث تدخل سنكون أمام سيناريو جديد فى الحرب.


وواصل حديثه قائلا إن هذا التدخل الأمريكى فى حالة حدوثة سيؤدى إلى اتساع الحرب مما يشكل خطورة على التجارة الدولية والاقتصاد العالمى وسيكون هناك دعم لإيران من الصين وباكستان وروسيا بالمعلومات المخابراتية والسلاح كل هذا يحدث والمنظمات الدولية ليس لديها جديد وستبقى على ما هى عليه دون فائدة وإذا يمكن تتحطم المنظومة الدولية كما تحطمت عصبة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية وهذا الكلام سابق لأوانه الآن.


وتابع أن تأثير الحرب الإيرانية الإسرائيلية على غزة كبير فلو هزمت إيران سيزيد حجم الضغوط على غزةأما إذا حدث العكس سيكون الأمر بمثابة دفعة للمقاومة رغم أن ما يحدث فى غزة هناك استقلال عما يحدث فى غزة عنه فى إيران. 
 

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إيران إسرائيل الولايات المتحده الامريكيه غزة الأمم المتحدة

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