رفعت سيد أحمد: إسرائيل على أبواب الهزيمة وإيران تفرض شروطها

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، إن الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل لن تضع أوزارها إلا بعد أن تُمنى إسرائيل بالهزيمة، مؤكدًا أن تل أبيب باتت على أبواب هذه الهزيمة بالفعل، رغم الدعم العسكري والسياسي الأمريكي.

وأضاف "سيد أحمد" في تصريحات صحفية أن إيران استطاعت امتصاص الضربة الأولى والتعامل مع العدوان الإسرائيلي الأخير بوعي استراتيجي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تدل على أن طهران تُعيد رسم معادلة الردع في المنطقة.

صواريخ تطال تل أبيب.. وضربات نوعية على أهداف إسرائيلية

وأوضح أن الهجمات الإيرانية التي طالت مناطق إسرائيلية حساسة، بما في ذلك محيط الأبحاث النووية، وضرب البنية الإعلامية مثل التلفزيون الإسرائيلي، وكذلك وصول الصواريخ إلى تل أبيب، تكشف حجم التغير في موازين القوى، وتؤكد أن نهاية هذه الجولة ستكون لصالح إيران.

مطالب الاستسلام "وهم سياسي" من ترامب ونتنياهو

ورفض الدكتور رفعت المطالب التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استسلام إيران، واصفًا إياها بأنها "وهم سياسي"، مضيفًا أن محاولات التدخل الأوروبي لفرض اتفاق أو مفاوضات لن تغير من حقيقة أن إيران على مشارف "انتصار حقيقي"، على حد وصفه.

غزة في صلب شروط إيران لإنهاء الحرب

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتضمن الشروط الإيرانية لوقف الحرب بندًا يتعلق بإنهاء العدوان على قطاع غزة، قائلًا: "هذا أمل كبير لدى الكثير من السياسيين العرب، أن تطالب إيران ليس فقط بوقف العدوان على طهران، بل أيضًا على غزة، بعد حرب فاقت الـ 600 يوم من القصف والدمار".

وفي سياق منفصل، دعا الدكتور رفعت سيد أحمد إلى إصلاح نظام التصويت في مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بحق الفيتو، واصفًا ذلك بأنه "مطلب عادل".

وأكد أنه من غير المقبول أن تُحرم قارة بأكملها مثل إفريقيا من هذا الحق، في حين تمتلكه دول فردية، وهو ما وصفه بـ"العدوان على العدالة الدولية".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على دعم المطالب المصرية الرامية إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة وهيكل مجلس الأمن الدولي، خاصة ما يتعلق بإعادة توزيع الصلاحيات الكبرى مثل حق النقض "الفيتو".

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