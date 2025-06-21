أسوشيتد برس عن الخارجية الأمريكية: أكثر من 6000 أمريكي بإسرائيل ملأوا نماذج إلكترونية لطلب معلومات حول رحلات إجلاء

أفادت وكالة أسوشيتد برس عن الخارجية الأمريكية، أن أكثر من 6000 أمريكي بإسرائيل ملأوا نماذج إلكترونية لطلب معلومات حول رحلات إجلاء.

ومساء أمس الجمعة أجلت الولايات المتحدة الأمريكية، مزيدًا من موظفيها من سفارتها في العاصمة العراقية بغداد.

للمرة الثانية

فقد أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن عملية إجلاء جديدة للسفارة الأمريكية في بغداد تمت مساء الجمعة، وشملت عددا من الموظفين.

كما أضافت أن 4 طائرات أجلت نحو 80% من الموظفين غير الأساسيين في السفارة الأمريكية في بغداد.

وأضاف أن عملية الإجلاء الأمريكية هي الثانية من نوعها منذ بدء المواجهة بين إيران وإسرائيل، لافتًا إلى أنها قد تكون نتيجة للتهديد.

تهديد باستهداف مصالح أمريكا وجنودها ودبلوماسييها

يشار إلى أن زعيم حركة النجباء أكرم الكعبي، كان هدد باستهداف مصالح أمريكا وجنودها ودبلوماسييها في المنطقة في حال "لمست شعرة من المرشد الإيراني"، وذلك ردًا على توعد إسرائيل المرشد الإيراني بدفع الثمن غاليًا، وتهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن المرشد الإيراني "لا يجب أن يبقى حيًا".

كما لوح الكعبي أيضًا في منشور على "إكس" باستهداف كل من يحمل الجنسية الأمريكية سواء في العراق أو المنطقة، وفق زعمه.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أكد يوم الاثنين، تضامن بلاده مع إيران، داعيًا لوقف "العدوان" الإسرائيلي ومنع اتساع نطاق الحرب.

كما شدد السوداني خلال استقباله عددًا من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الآسيوية والأمريكيتين العاملة في العراق، وسفيري أستراليا وتركيا، على رفض أي خرق للسيادة العراقية، وهو ما تجسد بتقديم شكوى رسمية للهيئات الدولية والأممية.

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