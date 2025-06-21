السبت 21 يونيو 2025
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خلال زيارته لـ المنيا، وزير الإسكان يستعرض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وزير الإسكان يستعرض
وزير الإسكان يستعرض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال زيارتهما يوم السبت، سير العمل في منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، وخاصةً المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

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جاء ذلك بحضور عدد من مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة المنيا، ونواب البرلمان عن المحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

ضرورة تكثيف الأعمال في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

في بداية الاجتماع، أكد وزير الإسكان على ضرورة تكثيف الأعمال في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشددًا على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتقاعسة.

 

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من جميع أعضاء فريق العمل المعني بتنفيذ المشروعات.

منظومة مياه الشرب بالمنيا

كما اطلع الوزير والمحافظ على سير العمل في منظومة مياه الشرب بالمنيا، التي تتضمن 197 محطة مياه شرب، بطاقة إنتاجية تصل إلى 9,898,325 م³ يوميًا، مع نسبة تغطية تبلغ 98%.

 

 بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب 81,801 عداد مياه مسبق الدفع كجزء من خطة لترشيد الاستهلاك.

فيما يتعلق بمنظومة الصرف الصحي، تم استعراض 101 محطة صرف صحي تشمل محطات معالجة وروافع، مع كمية مياه الصرف المعالجة التي تصل إلى 188,249 م³ يوميًا. 

 

كما تم مناقشة مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية، والتي تشمل 192 قرية، وتشمل مشروعات تطوير الشبكات وإعادة تأهيل المحطات.

تابع الوزير والمحافظ أيضًا الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف لخدمة 99 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار. 

 

وأكد وزير الإسكان على أهمية مشروعات الخطة الاستثمارية، التي تشمل 8 محطات مياه شرب جديدة بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 87.5 ألف م³ يوميًا، بالإضافة إلى مشروعات صرف صحي حضر وريف.

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