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المنيا تحتفل بتجليس الأنبا بقطر، قيادة جديدة لإيبارشية ديرمواس ودلجا

تجليس الأنبا بقطر،
تجليس الأنبا بقطر، قيادة جديدة لإيبارشية ديرمواس بالمنيا

شهدت محافظة المنيا احتفالية تجليس الأنبا بقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس ودلجا، حيث أعرب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن سعادته بهذه المناسبة. وأكد كدواني أن الأنبا بقطر هو شخصية مميزة، يتطلع الجميع لرعايته المباركة.

المنيا تحتفل بتجليس الأنبا بقطر، قيادة جديدة لإيبارشية ديرمواس ودلجا

وفي كلمته، أشار كدواني إلى أهمية ديرمواس التاريخية، حيث كانت لها دور رائد في مواجهة الاحتلال الإنجليزي عام 1919، مما يعكس روح الوحدة الوطنية.. كما أشاد بعلاقاته الشخصية مع أعضاء المجمع المقدس، وخصوصًا الأنبا يوأنس، الذي تربطه به صداقة طويلة.

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا 

ودعا كدواني في ختام كلمته إلى تعزيز روح التعاون والانتماء بين أبناء الشعب المصري، مؤكدًا التفاؤل بمستقبل أفضل.

يُذكر أن الأنبا بقطر، المعروف باسم الرهبان دانيال الجوارجي، قضى 18 عامًا في الرهبنة، وهو يحمل درجة الماجستير في الدراسات اللاهوتية. تولى منصبه بعد رحيل الأنبا أغابيوس، الذي رعى الإيبارشية لمدة 36 عامًا.

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