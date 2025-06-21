وزير الإسكان يصل المنيا لتفقد 6 محطات تنقية مياه

وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل إلى محافظة المنيا واستقبله اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

وتم استعراض مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ونسب التنفيذى والموقف التنفيذى ومعدلات الإنجاز فى هذه المشروعات وخاصة بقرى حياة كريمة.

ويقوم بجولة تفقدية لـ 6 محطات لتنقية مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بمركزي مغاغة والعدوة، ضمن جولاته لمتابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة.

محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية برطباط

ويزور المحافظ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية برطباط، ثم محطة مياه الشرب بقرية بني واللمس بمركز مغاغة، كما يتفقد محطة مياه الشرب بمدينة العدوة 1و 2، ومحطة مياه العدوة الجديدة، وتفقد محطة مياه الشرب بقرية صفانية، بمركز العدوة، ويختتم زيارته بتفقد محطة مياه الشرب بقرية بلهاسه بمركز مغاغة.

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