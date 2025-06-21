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حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

إصابة 7 أشخاص في
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 7 أشخاص جراء حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية على الطريق الزراعي في محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

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تلقى مركز النجدة بلاغًا عن الحادث الذي وقع في منطقة السبعيني بمركز ملوي جنوبي المنيا

أسماء مصاب حادث تصادم بالمنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة الأشخاص التالية أسماؤهم:

- عادل رشدي صديق (59 عامًا)
- كيرلس عادل (30 عامًا)
- جورج عادل (25 عامًا)
- نريمان عماد رشدي (27 عامًا)
- جيهان زكريا زاخر (50 عامًا)
- اورشالين كيرلس عادل (3 سنوات)
- اوناي يسري رشدي (4 سنوات)

جميعهم مقيمون في مركز ملوي، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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