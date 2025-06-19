إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة بخارية بملوي جنوب المنيا

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل، اليوم، في حادث انقلاب دراجة بخارية، بكوبري ملوى العلوى في محافظة المنيا، بسبب السرعة - تم نقل المصابين للمستشفى للعلاج، والتحفظ على المركبة، تحت تصرف النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا بالحادث- انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة الي موقع الحادث، وتبين إصابة كلا من محمود خالد رمضان، 2 سنة، مقيم في ملوى، مصاب بسحجات كدمات بالجسم، ومحمد خلف سيد، 28 سنة، مقيم في ملوى، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني وسحجات، ومحمد ناصر ياسين، 26 سنة، مقيم في ملوى، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيمن وسحجات.

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى، لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة، تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

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