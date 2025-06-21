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فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية والمادة بـ35 جنيهًا

فتح باب التظلمات
فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 يونيو الجاري، ويستمر التقديم لمدة 15 يومًا.

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 وأوضح ناصر حسن وكيل تعليم الغربية أن التظلمات تُقدَّم في الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب، ويشترط حضور ولي الأمر عند التقديم، مع سداد رسم قدره 35 جنيهًا عن كل مادة.

 

 وأكد وكيل تعليم الغربية أن لا يوجد حد أقصى لعدد المواد التي يمكن التظلم بشأنها، ويحق للطالب التقدم في أي مادة يشعر بعدم حصوله على حقه، حيث تتم مراجعة أوراق الإجابة بمعرفة موجهي أوائل المواد لضمان الشفافية والعدالة.

 

ومن المقرر أن تُعلن نتيجة التظلمات في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من غلق باب التقديم، وتُسلّم للطلاب من خلال الإدارات التعليمية.

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