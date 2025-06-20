أوقاف الغربية تطلق قافلة دعوية كبرى بكفر الزيات (صور)

صرح الدكتور نوح العيسوي مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية بإطلاق قافلة دعوية كبرى بمدينة كفر الزيات، في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتعزيز الدور المجتمعي والتربوي للمساجد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية فضيلة الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني.

تضمنت القافلة أداء خطبة الجمعة بعدد من مساجد مدينة كفر الزيات إلى جانب عقد مقارئ قرآنية، وتنظيم فعاليات ضمن نشاط الطفل، وذلك بمشاركة نخبة من أئمة ودعاة الأوقاف، توزعوا على النحو التالي:

الشيخ محمد عبد الغني صوله – مدير الدعوة – بالمسجد الكبير. فضيلة الشيخ محمد أحمد زيد – مدير الإدارة – بمسجد الست زكية. الشيخ هشام إبراهيم حبيب – إمام وخطيب – بمسجد السهلي. الشيخ منصور السيد الحمراوي – إمام وخطيب – بمسجد الحصاوي. الشيخ محمد حسني عمار – إمام وخطيب – بمسجد القيعي. الشيخ راغب السيد راغب – إمام وخطيب – بمسجد الشرطة. الشيخ عبد الرحمن إبراهيم هلال – إمام وخطيب – بمسجد عفيفي. الشيخ محمود حسن خالد – إمام وخطيب – بمسجد أبو سيف. الشيخ أحمد بسيوني بسيوني – إمام وخطيب – بمسجد الشهيد. الشيخ أمين سعيد زعرية – إمام وخطيب – بمسجد شكري خميس.

وتأتي هذه القوافل في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لترسيخ القيم الدينية والوطنية، وربط المساجد بدورها التوعوي والتنويري داخل المجتمع، وبما يعزز من وحدة الصف ونشر ثقافة السلام والاعتدال.

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