الفرحة تغمر منزل أمل عبد الغفار الثانية على محافظة الغربية بالشهادة الإعدادية (فيديو)

سادت حالة من البهجة والسعادة منزل الطالبة أمل عبد الغفار يوسف عبد الغفار جاد الله، بعد حصولها على المركز الثاني على مستوى محافظة الغربية في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بمجموع 279.5 درجة، وسط أجواء احتفالية زينتها الزغاريد ودموع الفرح من أسرتها وأقاربها، تقديرًا لإنجازها المشرف.

وفي لقاء خاص لـ"فيتو"، عبّرت أمل، الطالبة بمدرسة حانوت الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة زفتى التعليمية، عن سعادتها الغامرة بما حققته، مشيرة إلى أن مشوار تفوقها بدأ مبكرًا، حين شرعت في حفظ القرآن الكريم منذ سن السادسة، لتتمكن من ختمه كاملًا في الرابعة عشرة، بدعم كبير من والديها وأسرتها الذين كانوا سندًا لها طوال مراحل التعليم.

وقالت أمل: "كنت أبدأ يومي من الخامسة فجرًا، بأداء الصلاة وتلاوة ورد من القرآن الكريم، ثم أخصص اليوم كله للمذاكرة، بين الدروس والتحضير، مع الحرص على التنظيم والدقة في استغلال الوقت". وأكدت أن التزامها الديني والدراسي كان له أثر بالغ في تحقيق هذا النجاح.

كما وجهت الشكر لجميع معلميها الذين قدموا لها الدعم الكامل، لا سيما في فترة الامتحانات والمراجعات النهائية، وكذلك لشقيقاتها وأسرتها التي وفرت لها الأجواء المناسبة للدراسة والتفوق.

وأشارت أمل إلى أن حلمها القادم هو مواصلة التفوق وتكريم تعب والدها الذي يعمل خارج مصر لتوفير حياة كريمة لأسرته، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق طموحاتها العلمية.

واختتمت أمل حديثها بالكشف عن مفاجأة سعيدة تلقتها، حيث تواصل معها اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية هاتفيًا، مهنئًا إياها وأسرتها على هذا التفوق، كما أبلغهم بأنه سيتم تنظيم حفل رسمي لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية بحضور القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

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