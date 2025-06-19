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حوادث

الاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة في مسرح مقتل جامع قمامة في المرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة في محيط مسرح جريمة مقتل جامع قمامة على يد زميله بمنطقة المرج للاستعانة بدمائه في فتح مقبرة بصعيد مصر ينقب داخلها عن الآثار، تمهيدًا لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة. 

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة جامع قمامة مقتول بطعنات متفرقة داخل مخزن لتجميع البلاستيك وعبوات الكانز بمنطقة مؤسسة الزكاة في المرج، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى يعمل جامع قمامة ويبلغ من العمر 17 سنة وكان يوم الواقعة بصحبة زميله يتناولان الإفطار معًا حيث تم العثور على بقايا طعام وزجاجة مياه غازية في مكان الحادث.

بتكثيف التحريات تبين أن زميل  المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة حيث خدعه بالعمل معه وأثناء إفطارهما معًا باغته بطعنات متفرقة دون أي سابق إنذار أو مشاكل بينهما ثم أخذ بعضًا من دمائه وعبأها في زجاجة وتوجه بها إلى الصعيد.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم اشترك مع  آخرين بالتنقيب عن الآثار بإحدى محافظات الصعيد، وأشار عليه دجال بجلب دماء بشرية قربانًا لفتح المقبرة.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة شرق القاهرة الكلية المرج قسم شرطة المرج

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