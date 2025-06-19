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اقتصاد

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 19-6-2025

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار كرتونة في الأسواق اليوم 

 «فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 109 جنيهات و112 جنيها.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 111 إلى 114 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 112 الى 114 جنيهات.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 114 إلى 116 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 109 جنيهات إلى 110 جنيهات.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 111 جنيهًا إلى 114 جنيها.

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