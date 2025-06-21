قرار جديد بشأن برنامج بكالوريوس الطب بجامعة القاهرة الأهلية

وجه الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، بسرعة تجهيز برنامج بكالوريوس الطب بجامعة القاهرة الأهلية (بفرع جامعة مصر الدولية بالشيخ زايد) مع بداية العام الدراسي 2025/2026.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني، بحضور وكلاء الكلية، ونواب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة.

وأكد العميد، أن برنامج بكالوريوس الطب بجامعة القاهرة الأهلية يعد إضافة تعليمية جديدة تعزز من تنوع البرامج الأكاديمية وتوسيع قاعدة التميز، مشيرا إلى أن انطلاق برنامج بكالوريوس طب الجامعة الأهلية يتزامن مع بداية برنامج KAF البرنامج الفرنسي لتعليم الطب بقصر العيني.

برامج جامعة القاهرة الأهلية

كانت جامعة القاهرة الأهلية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل المبكر، لقبول الطلاب للعام الدراسي الجديد 2025/2026، في البرامج الدراسية الآتية:

قطاع العلوم الصحية

بكالوريوس الطب والجراحة.

بكالوريوس طب الأسنان.

بكالوريوس الصيدلة – صيدلة إكلينيكية.

بكالوريوس علاج طبيعي.

بكالوريوس التمريض.

قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية

أولا: الهندسة

بكالوريوس الهندسة الكهربية وهندسة الطاقة المتجددة.

بكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام.

بكالوريوس هندسة إدارة المشروعات والبنية التحتية.

ثانيا: الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

بكالوريوس الشبكات والأمن السيبراني.

بكالوريوس هندسة البرمجيات.

بكالوريوس الذكاء الاصطناعي.

ثالثا: العلوم

بكالوريوس التقنية الحيوية.

بكالوريوس الكيمياء الجيوية (الميكروبيولوجي).

بكالريوس الفيزياء الحيوية الطبية.

قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

أولا: إدارة الأعمال

بكالوريوس إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية.

بكالوريوس المحاسبة باللغة الإنجليزية.

بكالوريوس التأمين باللغة الإنجليزية.

ثانيا: اقتصاد وعلوم سياسية

بكالريوس الإحصاء وعلوم البيانات.

بكالوريوس اقتصاد التكنولوجيا المالية.

بكالوريوس العلوم الاجتماعية الرقمية.

بكالوريوس السياسات العامة.

بكالوريوس السياسات الدولية والأمنية.

بكالوريوس دراسات المنطقة العربية والشرق الأوسط.

ثالثا: الإعلام

بكالوريوس الإعلام.

رابعا: الحقوق

ليسانس الحقوق باللغة الإنجليزية.

خامسا: التربية والطفولة المبكرة

بكالوريوس إعداد معلمي علوم الإعاقة لمرحلة الطفولة المبكرة.

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