استمرار البحث عن مفقودين أسفل العقارات المنهارة بحدائق القبة لليوم الثاني

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض ثلاثة عقارات انهارت أمس بمنطقة حدائق القبة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت أمس من استخراج 14 شخصا مصابا من أسفل عقارات حدائق القبة بعد عدة ساعات من عمليات البحث، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارٍ البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض لليوم الثاني على التوالي فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 5 وفيات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا أمس صباح يوم الجمعة، يفيد بوقوع انهيار في عدة مباني سكنية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقارات المنهاره.

وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، للتعامل مع أي حالات إصابة أو إنقاذ، بينما يواصل رجال الحماية المدنية عمليات التمشيط والبحث أسفل الأنقاض.

وتبين انهيار عقارين وتصدع ثالث وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين بينهم حالات في المستشفى وتجري النيابة العامة التحقيقات.

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