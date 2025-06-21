14 يوليو، أولى جلسات دعوى فتح معدية شرق التفريعة ببورسعيد

حددت الدائرة ٨٤ أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببورسعيد، جلسة 14 يوليو المقبل لنظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامي وكيلا عن عدد من أهالي بورسعيد، والتى طالب فيه بفتح معدية شرق التفريعة أمام سكان ومالكى وحدات مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد.

إلزام محافظ بورسعيد بفتح المعدية أمام السكان

اختصمت الدعوى محافظ بورسعيد بصفته وحملت رقم ٥١١٢ لسنة ١٣ قضائية.

ذكرت الدعوى أن قرار غلق المعدية جاء بالمخالفة للقانون، حيث إن تلك الوسيلة تسهل على المواطنين التعددية للبر الثاني.

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