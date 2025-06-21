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التحفظ على 10 أطنان دقيق وتحرير 39 محضرا في حملات تموينية بالدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

 تمكنت حملات تموينية مكثفة من ضبط مخالفات بالجملة في دكرنس والمنزلة، وقامت بتحرير 39 محضرا للمخابز، كما تم ضبط تصرف في كميات دقيق تقدر 213 شيكارة بإجمالي 10 أطنان ونص دقيق.

 شنت مديرية تموين الدقهلية حملات مكثفة في ضربة استباقية حاسمة تستهدف حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة المحاسب علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، واستهدفت المخابز في مركزي دكرنس ومنية النصر.

رافق وكيل تموين الدقهلية محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية، أسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر للمخابز المخالفة.

 

نتائج الحملات في مركزي المنزلة ودكرنس 

 وفي سياق متصل، شنت حملة رقابية من مديرية التموين برئاسة محمد صالح وأحمد العراقي وأحمد مجدي، على مخابز مركز المنزلة.


وتمكنت من تحرير عدد من المحاضر المتنوعة للمخابز المخالفة، في نفس الوقت كانت حملة قسم البيوع بالمديرية برئاسة الهام والدكتورة ايمان، تجوب الأسواق وتحرر عدد من المخالفات، في تأكيد على أن يد الرقابة ستطال كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.


وقد تنوعت المخالفات التي تم رصدها لتشمل:
- 21 محضر نقص وزن الخبز المدعم: وهي مخالفة تمس بشكل مباشر جودة وكمية الخبز الذي يحصل عليه المواطن.
- 6 محاضر تصرف في كميات الدقيق المدعم بإجمالي 213 شيكارة دقيق في استغلال غير مشروع لكميات الدقيق التي تخصصها الدولة لدعم الخبز، مما يحرم المواطنين من حقهم.
- وتنوعت باقي المخالفات بين عدم نظافة الأدوات والغلق بدون إذن مسبق وعدم وجود سجل التفتيش وشملت محاضر الأسواق عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاعلان عن المخازن والغش التجاري وسلع منتهية الصلاحية.

وقد أكد وكيل الوزارة على أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب بالدعم أو استغلال حاجة المواطنين، مشددًا على أن الرقابة التموينية ستواصل عملها ليل نهار لضمان وصول السلع المدعمة بجودة وكمية مطابقة للمواصفات

 

مواجهة كل أشكال التلاعب بالدعم

 وتؤكد هذه الحملات المتتالية، التي تتميز بالسرية والفاعلية على عزم مديرية التموين بالدقهلية على مواجهة كل أشكال التلاعب بالدعم، وتوجيه رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال الظروف الراهنة بأن يد القانون ستكون بالمرصاد.

 

استمرار الحملات الرقابية لضمان وصول رغيف الخبز والسلع

 وأكد وكيل الوزارة علي استمرار الحملات الرقابية لضمان وصول رغيف الخبز والسلع الغذائية بجودة ومواصفات عالية لجمهور المواطنين بالدقهلية.

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