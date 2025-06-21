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اقتصاد

التصديري للتغليف ينظم مشاركة 12 شركة في معرض pack Expo بالمغرب

سارة إبراهيم
سارة إبراهيم

 تشارك 12 شركة مصرية من قطاعات صناعات الطباعة والتغليف والورق في فعاليات معرض Pack Expo الذي يُقام بمدينة كازابلانكا المغربية خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك ضمن الجناح المصري الذي ينظمه المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود دعم التوسع في الأسواق الأفريقية وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في شمال أفريقيا، خاصة في ظل الطلب المتزايد على منتجات التعبئة والتغليف ذات الجودة العالية.

 

وقالت الدكتورة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن مشاركة الشركات المصرية في معرض Pack Expo تمثل فرصة مهمة للتعريف بالإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المتقدمة للقطاع في مصر، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى السوق المغربي والأسواق المجاورة.

وأضافت: "نحرص من خلال هذه المشاركة على تقديم صورة متكاملة عن تطور صناعة الطباعة والتغليف في مصر، وقدرتها على تلبية احتياجات السوقين الإقليمي والدولي، مع التركيز على دعم التواصل المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين والشركاء المحتملين."

وأوضحت أن اختيار المغرب يأتي انطلاقًا من كونه أحد أهم الأسواق الواعدة في أفريقيا، إلى جانب قربه الجغرافي وسهولة النفاذ إليه من خلال الاتفاقيات التجارية المفعّلة بين البلدين، مشيرة إلى أن المعرض يشهد حضورًا واسعًا من كبار المشترين والمصنعين في قطاع التعبئة والتغليف وفق  ما شاهدته النسخ السابقة.

وأكدت الدكتورة سارة إبراهيم أن المجلس التصديري يواصل العمل مع التمثيل التجاري والجهات المعنية لزيادة مشاركة الشركات المصرية في الفعاليات الدولية الكبرى، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

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صناعات الطباعة والتغليف الطباعة الطباعة والتغليف

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