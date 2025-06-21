السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الفضة صباح اليوم السبت 21 يونيو 2025

الفضة - فيتو
الفضة - فيتو

الفضة، استقرت أسعار الفضة اليوم السبت 21 يونيو 2025 حيث سجل عيار 925 اليوم نحو 53.68 جنيها. 

اقرا التالى: بسبب التوترات، أسعار الفضة تشتعل في الأسواق العالمية وقفزات مفاجئة محليا

الفضة 
الفضة 

تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط

كما تشهد أسعار الفضة العالمية استقرارا ملحوظا بعد الارتفاع الكبير منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حيث اتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط  إلى جانب الذهب، وتعتبر من الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات لتأمين رؤوس أموالهم، وهو ما يفسر الطلب المتزايد عليها مؤخرًا.

الحرب التي تحمل طابعًا إقليميًا واسعًا أثارت مخاوف من اتساع رقعة النزاع وتأثيره على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع احتمال تعطّل الطرق التجارية الحيوية في الخليج العربي، هذا القلق انعكس بشكل مباشر على الأسواق، ودفع بأسعار المعادن النفيسة نحو الارتفاع، في مقدمتها الفضة.

وترصد فيتو أسعار الفضة بمختلف العيارات فى السوق المحلية خلال السطور التالية:

اقرأ التالي: سعر جرام الفضة اليوم 

 

الفضة 
الفضة 

التغيرات السعرية تحدث اختلافات فى الوجهة الاستثمارية

ومع التغيرات السعرية تحدث اختلافات فى الوجهة الاستثمارية لدى المستثمر ، فبينما يستمر الذهب في تصدر العناوين الرئيسية مع تسجيل مستويات قياسية جديدة حققت الفضة بحذر مكاسب قوية بنسبة 16% منذ بداية العام، ومع ذلك، تبدو الفضة منخفضة القيمة نسبيًا.

سعر أونصة الفضة 

سجلت سعر اونصة الفضة حوالى 1806 جنيه مصرى.

سعر جرام الفضة عيار 999 

وسجل جرام الفضة عيار 999 حوالى 58.16 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 925 

وسجل جرام الفضة عيار 925 حوالى 53.68 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 800 

وسجل جرام الفضة عيار 800 حوالى 46.23 جنيها.

الفضة - فيتو 
الفضة - فيتو 

 

ما هي نسبة الذهب إلى الفضة (GSR) ؟ 

ويمكن القول أن نسبة الذهب إلى الفضة (GSR) هي مقياس بسيط ومقنع ذو أهمية تاريخية، إنها تخبرك بعدد أونصات الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب اليوم، هذا الرقم يتراوح بين 40:1 و60:1، ونادرًا ما تتجاوز الــ  100، ومن الناحية التاريخية، كانت مثل هذه النسب المتمددة تتبعها فترات من تفوق أداء الفضة حيث تعود المعادن إلى علاقة التسعير طويلة الأمد. 

اقرأ التالي: مؤشر الذهب يبدأ فترة تصحيح قوية، الأونصة العالمية وصلت لهذا المستوى

 

الفضة - فيتو 
الفضة - فيتو 

المخاوف النقدية والجيوسياسية

وتمتد جاذبية الفضة إلى ما هو أبعد من الإشارات الفنية، على عكس الذهب، الذي تحركه بشكل أساسي المخاوف النقدية والجيوسياسية، تحظى الفضة بطلب مزدوج من المستثمرين والصناعة، حيث أن الفضة يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها ذهب الشعب، بينما تستفيد أيضًا من محركات صناعية قوية.

ماذا يحدث فى سوق الفضة؟

وحتى مع هذه العوامل الإيجابية، لم تعد أسعار الفضة بعد إلى مستوياتها المرتفعة في عام 2011 بالقرب من 50 دولارا، ولم تقترب الفضة حتى من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 49.95 دولار خلال موجة صعود المعادن الثمينة الحالية، فلا تزال الفضة أقل بنحو 35% من ذروتها التاريخية، في الوقت نفسه يواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية للأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر أونصة الفضة سعر جرام الفضة عيار 999 سعر جرام الفضة عيار 925 سعر جرام الفضة عيار 800 سعر جرام الفضة أونصة الفضة

مواد متعلقة

سعر الجنيه الذهب بالصاغة صباح اليوم السبت 21 يونيو 2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار الذهب صباح اليوم السبت 21 يونيو 2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-6-2025

تراجع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الخميس 19 يونيو 2025

الأكثر قراءة

موعد مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

ارتفاع البيضاء، أسعار الفراخ اليوم السبت 21 يونيو 2025

لأول مرة، إيران تستخدم طائرات انتحارية في هجومها على إسرائيل اليوم

الإسرائيليون يفضحون حكومتهم، المستوطنون يختبئون في مجاري الصرف والجراجات (فيديو)

بالأحاديث، الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة المنورة وفضلها

إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت 10 مسيرات منذ الصباح

أسعار الذهب صباح اليوم السبت 21 يونيو 2025

قتلى وإصابات بالآلاف، أحدث إحصاء لضحايا الهجمات الإسرائيلية على إيران

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلى ؟

المزيد

انفوجراف

بعد لفت الأنظار إليه بكأس العالم للأندية.. أرقام إيجور جيسوس لاعب بوتافوجو البرازيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة المنورة وفضلها

تفسير حلم الثوب الأبيض في المنام وعلاقته بأفراح قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام إيراني: مقتل عالم نووي في هجوم إسرائيلي