وزير العمل يلتقي محافظ كفر الشيخ لبحث تفعيل سُـبل التعاون في الملفات المشتركة

التقى وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم السبت، مع اللواء الدكتور المحافظ علاء عبدالمعطي، وذلك بمقر ديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور د. حسن هيكل مدير مديرية العمل،وعدد من قيادات "المحافظة".

مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل

تناول اللقاء سُـبل تفعيل التعاون في كافة الملفات المشتركة خاصة، مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير فرص عمل ملائمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتقديم كافة أشكال الدعم والحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا ، من بينها العمالة غير المنتظمة، وكذلك تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، داخل المشروعات الزراعية والصناعية المنتشرة في ربوع المحافظة.

عقود لذوي همم

وتشمل زيارة الوزير اليوم، تسليم عقود لذوي همم، وشهادات لأوائل خريجي دورات تدريب مهني مجانية نظمتها مديرية العمل، لتأهيل شباب "المحافظة" على المهن المطلوبة لسوق العمل، وتفقد مقر مديرية العمل بعد تطويره،وزيارة وحدة التدريب المهني المتنقلة.

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