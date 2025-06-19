فتح باب التقديم على 600 منحة مجانية للتدريب في مجالات الخدمات البترولية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم على 600 منحة مجانية، للراغبين من الشباب في التدريب والتأهيل، في مجالات الخدمات البترولية، تخصصات مهندسين "كهرباء، وميكانيكا، وحفر وبترول"، وفنيين"خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية وما يعادلها"، بواقع 150 متدربا لكل تخصص، وذلك داخل مركز تدريب شركة الحفر المصرية EDC، الذي يقدم دورات وبرامج تدريبية وفقا لأحدث المعايير العالمية.

مركز تدريب شركة الحفر المصرية

ويأتي هذا الإعلان العاجل عقب زيارة قام بها الوزير جبران، مطلع هذا الأسبوع، إلى مركز تدريب شركة الحفر المصرية، واستقبله خلالها رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسامة كامل، حيث اتفقا على هذه " المنحة"، بعد التنسيق مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،وتهدف هذه "المنحة" إلى إعداد جيل من المهندسين، والفنيين المتخصصين، الذين يمتلكون المهارات والخبرات للعمل في تلك المجالات الحيوية.

وأوضح الوزير أن التدريب، نظري وعملي،و سيكون بقاعات ومعامل الشركة، وأن " المنحة" مجانية بالكامل، ومدتها شهر واحد لكل برنامج من البرامج الأربعة، ويحصل بعدها المتدرب على شهادة تدريبية معتمدة من وزارة العمل.

رابط التقديم

ودعا الشباب الراغب في التدريب على هذه المجالات،و معرفة شروط "المنحة"،ثم التقديم عليها، من اليوم الخميس الموافق 19-6-2025، ولمدة 15 يومًا، إلى الدخول على الرابط التالي هنا

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد،وفي إطار استمرار وزارة العمل في تطوير وتفعيل منظومة التدريب المهني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.