موعد صرف آخر منحة للعمالة غير المنتظمة في عام 2025

بعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 يزداد البحث من قبل العمالة غير المنتظمة حول موعد صرف آخر منحة للعمالة غير المنتظمة لعام 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد صرف آخر منحة للعمالة غير المنتظمة لعام 2025.

موعد صرف آخر منحة للعمالة غير المنتظمة لعام 2025

و بشأن موعد صرف آخر منحة للعمالة غير المنتظمة لعام 2025، فمن المقرر أن يتم صرف منحة المولد النبوي الشريف والتي تعد آخر منحة يتم صرفها في العام الجاري وقدرها 1500 جنيه.

و بشأن حلول موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 فمن المقرر أن يوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وهو ما يصادف 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، لتكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وبإضافة عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت يحصل الموظفين على 3 أيام متتالية.

وتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل على 6 منح سنوية في المناسبات التالية:

عيد الميلاد المجيد.

- شهر رمضان المبارك.

- عيد الفطر.

- عيد العمال.

- عيد الأضحى.

- المولد النبوي الشريف.

وقد تم زيادة منحة العمالة غير المنتظمة من 1000 جنيه إلي 1500 جنيه وتأتي زيادة منح العمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م، بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.

مراحل تطور زيادة منح العمالة غير المنتظمة

في 15 ديسمبر 2024 قرر محمد جبران وزير العمل رفع قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل عامل، بدءًا من منحة عيد الميلاد المجيد المقرر صرفها في 7 يناير 2025، حيث من المتوقع أن تصل التكلفة السنوية لصرف المنح الست إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

ووجه الوزير، الإدارات المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مشددًا على أن هذه الزيادة تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعية إلى تعزيز سبل الدعم والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

شروط وضوابط الحصول على المنحة

أعلنت وزارة العمل عن مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الأفراد للحصول على كرتونة المواد الغذائية والمنحة المالية:

يجب أن يكون العامل مسجلًا رسميًا في سجلات الوزارة.

يجب أن تتوافق المهنة المسجلة في بطاقة الرقم القومي مع العمل الذي يؤديه الفرد.

يجب ألا يقل عمر العامل عن 18 عامًا، ولا يتجاوز 60 عامًا.

موعد صرف اخر منحة للعمالة غير المنتظمة لعام 2025، فيتو

ألا يكون العامل قد استفاد من أي برامج دعم اجتماعي أخرى مثل معاش تكافل وكرامة أو معاش التضامن الاجتماعي.

- لا يُسمح للعامل الذي يمتلك سجلات تجارية بالاستفادة من المنحة.

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