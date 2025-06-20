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محافظات

تفاصيل جولة ميدانية لنائب وزير الصحة ب4 مستشفيات في الدقهلية

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

 أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب  وزير الصحة، جولة استهدفت 4 منشآت صحية بمحافظة الدقهلية، وقرر صرف مكافأة شهر لمسئولي مكافحة العدوى.

نائب وزير الصحة يشيد  بأداء المنشآت الصحية فى الدقهلية 

 وأشاد نائب وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، بمنظومة مكافحة العدوى والتزام الفرق الوقائية داخل مستشفيات محافظة الدقهلية، وذلك خلال جولته الميدانية التي شملت مستشفى أجا المركزي، مستشفى شربين العام، وحدة صحة البرامون التابعة لإدارة المنصورة، ووحدة الحصص فى شربين

 

الدقهلية تُعد من المحافظات المتميزة في تطبيق السياسات الوقائية 

 وأكد نائب الوزير أن الدقهلية تُعد من المحافظات المتميزة في تطبيق السياسات الوقائية ومكافحة العدوى، وأن استمرار هذا المستوى يتطلب متابعة دقيقة وتدريبًا مستمرًا للفرق الصحية، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة خالية من المخاطر.

الجولة ركزت على مراجعة تطبيق معايير مكافحة العدوى

 وقال الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن زيارة نائب الوزير تأتي دعمًا مباشرًا من الوزارة للمنظومة الوقائية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجولة ركزت على مراجعة تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتفقد الأقسام الوقائية، والاطلاع على آليات التعامل مع الأمراض المعدية والترصد الوبائي.

ضمان كفاءة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المستشفيات

وأضاف مدكور: "تم الوقوف على خطة التطهير، وتوزيع مستلزمات الوقاية الشخصية، وآليات متابعة سلامة العاملين الصحيين، كما تم تقييم الأداء في وحدة الحصص بمستشفى شربين لضمان كفاءة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المستشفيات".

نائب وزير الصحة يجتمع بمديري المستشفيات

وعقد نائب الوزير اجتماعًا مع مديرى المستشفيات والادارت الصحيةإلى جانب مديرى الادارت الفنية بالمديرية  ناقش فيه عددًا من الملاحظات المحدودة التي ظهرت خلال الزيارة، موجّهًا بضرورة تلافيها فورًا وتعزيز جوانب القوة في الأقسام الوقائية، ومؤكدًا أن الوزارة تضع الرعاية الوقائية على رأس أولوياتها في ظل التحديات الصحية المتزايدة وتيسير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتواصل مع المواطنين وتذليل الصعاب لهم والاستماع إلى آرائهم وتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية.

بمكافأة شهر لكل من مسئولي مكافحة العدوى 

وأوصى نائب الوزير بمكافأة شهر لكل من مسئولي مكافحة العدوى بالمديرية مثمنًا أداء مستشفيات صدر المنصورة والحميات فى الالتزام بالإجراءات القياسية لمكافحة العدوى

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وفي ختام الزيارة، ثمّن الدكتور تامر مدكور جهود إدارات المستشفيات والفرق الوقائية ومكافحة العدوى، مؤكدًا أن محافظة الدقهلية مستمرة في دعم هذا القطاع الحيوي، بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمة الصحية.

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