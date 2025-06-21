طالب تعرض للاعتداء على يد زملائه بمدينة نصر: "على طول بيتنمروا عليا"

عرض 4 طلاب متهمين بالتعدي على زميلهم بسبب ابتزاز الفتيات في مدرسة كائنة بالتجمع الخامس، الصلح على المجني عليه أمام نيابة مدينة نصر وانهاء الخلاف إلا أن الأخير رفض.

وأنكر المجني عليه ما وجهه إليه المتهمون من اتهامات تتعلق بابتزاز الفتيات قائلا: "كل ده كدب ملفقين لي تهمة وعلي طول بيتنمروا عليا".

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للطالب المصاب كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من ربة منزل ونجلها، طالب بمدرسة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، يفيد بتضررهما من زملاء نجلها بذات المدرسة، وهم 4 طلاب لقيامهم بالحضور أمام العقار محل سكنهما، والتعدي على نجلها بالضرب بالأيدي، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها.

وتم ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعللوا قيامهم بذلك لمحاولة المجني عليه ابتزاز الفتيات بالمدرسة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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