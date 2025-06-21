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أخبار مصر

القائمة الكاملة بمواعيد قطارات المصايف الجديدة

قطار
قطار

 أعلنت  الهيئة القومية للسكك الحديدية، تشغيل قطارات جديدة اليوم السبت، لخدمة الركاب وخاصة المصيفين، وتقديم أعلى خدمة للركاب على كافة الخطوط.

 

مواعيد تشغيل القطارات الجديدة

 وقالت الهيئة القومية للسكك الحديدية : إن الخدمة الجديدة ستبدأ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 21 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 773 / 772 (نوم + ثانية إسباني مكيف) القاهرة / مرسى مطروح أيام (السبت / الإثنين / الأربعاء) من كل أسبوع ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق. 

 

-اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 775 / 774 (نوم + تانية إسباني مكيف) مرسى مطروح / القاهرة أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس) من كل أسبوع  لحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل  محطة القاهرة  الساعة 05:35  صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق. 

-كذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 773 / 772 ( أولى + ثانية إسباني مكيف) القاهرة / مرسى مطروح أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس)  من كل أسبوع ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق. 

-اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 23 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 775 / 774 (أولى + ثانية إسباني مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة أيام (الإثنين / الأربعاء / الجمعة) من كل أسبوع  ولحين صدور تعليمات أخرى  حيث  يقوم من محطة مرسى مطروح  الساعة 22:30 ويصل  محطة القاهرة  الساعة 05:35  صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق. 

وأكدت الهيئة أنها لا تتوانى عن تقديم أفضل خدمة ممكنة لراحة جمهور الركاب، وتسعى دائمًا لتطوير مستوى الأداء وتيسير سبل التنقل بين المحافظات، خاصة في أوقات الذروة والمواسم السياحية.

 

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